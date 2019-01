John Legend e Chrissy Teigen explicam a briga feia que tiveram no casamento de Kim Kardashian e Kanye West

18/01/2019 | 18:10



John Legend e Chrissy Teigen foram ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen e esclareceram a briga feia que tiveram no casamento de Kim Kardashian e Kanye West. Uma fã do casal perguntou se eles realmente tiveram um desentendimento e qual teria sido o motivo da discussão. Chrissy, então, confirmou os rumores e ainda explicou como se sentiu naquele momento.

- Eu penso nisso o tempo todo e foi tão grande que toda vez que eu os vejo [Kim e Kanye], eu sinto que tenho que pedir desculpas pelo que aconteceu. Eu acho que estava muito intimidada, com muitas inseguranças. Tinham inúmeras pessoas fabulosas e maravilhosas em um mesmo ambiente, acho que foi daí que começou. Estava muito insegura.

John, entretanto, disse que não achava que Kim e Kanye sabiam do atrito. A modelo discordou:

- Olha, TODO MUNDO sabia.

Ainda bem que eles se resolveram e permanecem juntos até hoje, né?