'Querência' é selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Berlim

18/01/2019 | 17:53



O longa Querência, de Helvécio Marins Jr. (de Girimunho), foi um dos 13 filmes selecionados no mundo todo para a Mostra Forum do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que será realizada entre 7 e 17 de fevereiro. Neste ano, o evento será dedicado a filmes experimentais. O longa é uma produção da Muiraquitã Filmes, Canabrava Filmes, em coprodução com VideoFilmes e Autentika Films. No Brasil o filme vai ser distribuído pela Vitrine Filmes.

Querência conta a história de Marcelo, um vaqueiro que tem sua vida transformada após ser vitima de um grande assalto na fazenda em que trabalha onde levaram um grande número de cabeças de gado. Com o a ajuda de seus amigos, ele se reconstrói para realizar seu maior sonho: o desafio de se tornar um grande narrador de rodeios.

"Trabalhar com essas pessoas que não são atores profissionais requer um processo de criação de laços de confiança mútua. A construção desta relação só é possível com bastante tempo de convivência, de trabalho, de amizade e de troca. E só assim foi possível que o Marcelo, o Kaic, o Branco, o Roni e os restantes pudessem ser dirigidos sem deixar de ser o que na verdade são. Foi um processo de generosidade que se reflete na tela", comenta o diretor Helvécio Marins Jr.