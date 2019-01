Novo 'Mario Bros' para Switch é repaginação

Da Redação



O universo de Mario volta a agitar o Nintendo Switch com repaginação de aventura criada há seis anos. É o caso do jogo New Super Mario Bros U Deluxe (R$ 250,79, em média, via eShop), remasterização do game lançado originalmente em 2012 para o console Wii U. Claro que o grande barato é reviver as fases e desafios, mas o público também pode aproveitar para explorar as poucas novidades desenvolvidas especialmente para a nova versão.

Quem já jogou o título sabe o que tem a seu dispor: poder controlar os irmãos Mario e Luigi por diferentes mundos em sua costumeira jornada de plataforma. Não faltam itens para serem colecionados nem criaturas diversas prontas para atrapalhar o caminho. Detalhe que o pacote também inclui os desafios mostrados há algumas temporadas em New Super Luigi U (2013), colocando o público diante de mais de 160 fases. Cenários horizontais de florestas, água, deserto, gelo, subterrâneo e castelos fazem parte do cardápio.

A mudança apresentada fica por conta da ampliação dos personagens jogáveis. Se antes apenas os dois bigodudos e Toad podiam ser acionados, agora os gamers também podem optar por controlar Nabbit (capaz de passar pelos inimigos sem se machucar, mas com saltos pouco proveitosos) e Toadette (transformando-se em Peachette quando é energizada por coroa e tendo poderes diferenciados, incluindo flutuar com ajuda do vestido).

Além do tradicional modo história, é possível ter disputas exclusivas atrás de moedas no Coin Battle e criar desafios específicos, seja corrida contra o tempo ou bater no maior número de adversários sem tocar o chão.