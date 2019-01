Especialista indica 10 livros publicados no século 19

Miriam Gimenes



Todo início de ano, uma das promessas feitas, geralmente, é a de aumentar a quantidade de títulos lidos ao longo de 12 meses. Pelo menos para quem sempre teve esse hábito e que, por alguma razão, foi deixado de lado. A fim de ajudar a formar – e enriquecer – esta lista, o Diário conversou com o escritor, roteirista e poeta M. R. Terci, criador da série O Bairro da Cripta e de Imperiais de Gran Abuelo, publicado pela Editora Pandorga, livro indicado ao Prêmio Cubo de Ouro, categoria melhor literatura geek no ano passado, e sucesso de público e vendas na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Profundo conhecedor do universo literário do século XIX, ele indicou dez livros deste período que devem ser ‘devorados’ por quem aprecia literatura de qualidade.

O escritor disse que priorizou entre as publicações sugeridas aquelas que, de alguma maneira, impactaram a sociedade à época que foram publicadas. “Todas têm esse ponto em comum: trouxeram algum reflexo dentro da sociedade, negativamente ou positivamente. Todos eles são escritores que se tornaram conhecidos, alguns mundialmente, ainda em vida”, explica Terci.

Segundo o escritor, a literatura do século XIX, que nasceu ‘entre a luz e as trevas’, andou sintonizada com o pensamento mórbido de seu tempo. Eram tempos em que a sociedade se mostrou desigualitária, violenta e excludente, e muitos autores, sensíveis a essa injusta organização, não deixaram de registrar, em suas criações literárias, a realidade. “Trata-se de um período muito importante e determinante para a história da humanidade porque, no mesmo século em que nasceu Einstein, também chegou ao mundo Adolf Hitler. A luz e as trevas andando lado a lado.”

Entre os destaques da lista – descrita na arte abaixo –, Terci tem como preferida a obra de Arthur Ignatius Conan Doyle, autor do romance policial Um Estudo em Vermelho (1887), primeiro livro de Sherlock Holmes, detetive mundialmente conhecido na literatura policial. “Se pegar a obra dele vê que não se trata apenas de aventuras de um detetive e de seus métodos de análise para identificar criminosos. Ele também faz um retrato da sociedade, de suas restrições e uma crítica à formação de castas da sociedade britânica. Lá, ou você era aristocracia ou era plebe e ele sempre confronta o caráter de cada uma das classes sociais, segundo os ditames entre o bem e o mal. Ele faz esse confronto e coloca a sociedade no banco dos réus.”

O especialista diz que entre os livros listados, quase todos sempre estão, desde o seus respectivos lançamentos, entre os mais vendidos no mundo. E entre os representantes brasileiros o que não poderia faltar é Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicado em 1899. Traduzido para diversas línguas, é um de seus livros mais famosos e considerado uma das obras fundamentais da literatura brasileira. “Quando se fala em relevância, a nível mundial, Machado sempre é lembrado. E essa obra dele cutuca mais fundo as feridas da época. Essa coisa das relações de fidelidade entre marido e mulher, a questão religiosa também, coisas que eram bem relevantes pela cúpula social vigente.”

Top 10

Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, Mary Shelley (1818) – Arrebatado por uma sociedade cientificista e encantado com a alquimia medieval, um estudante decide trazer de volta à vida um ser humano feito de partes de diferentes homens. Dá vida à criatura e é tomado de horror e foge, o abandonando. Solitário, o monstro decide se vingar.



O Conde de Monte Cristo, Alexandre Dumas (1844) – A trama, cheia de suspense, conta a história do marinheiro Edmond Dantés, que é preso injustamente, vítima de um complô. Anos depois, consegue escapar da prisão, enriquece e planeja uma vingança mirabolante.

n Moby Dick, Herman Melville (1851) – Moby Dick é uma temida baleia branca que desafia seus caçadores. O Capitão Ahab, em uma das tentativas de matá-la, perde a perna e jura-lhe vingança ou a destruição de seu navio. O livro foi revolucionário porque colocou as descrições imaginativas do personagem-narrador e é um dos mais vendidos da história mundial.



Grandes Esperanças, Charles Dickens (1860-1861) – Narra a vida de Pip, um rapaz a quem foi concedida uma fortuna a fim de se tornar um cavalheiro sem esforço ou a aristocrática fonte de renda necessários para tal papel. O romance aborda questões envolvendo justiça, racismo, escravidão, o alcance do Império Britânico e as questões coloniais.



Crime e Castigo, Fiodor Dostoievski (1866) – Raskólnikov, um jovem estudante, pobre e desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria, a de que grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela história.



Guerra e Paz, Leon Tolstói (1865-1869) – Ambientado na Rússia do início do século XIX, o romance lida com temas essenciais à vida contemporânea: a guerra e a paz. Tolstói narra as guerras entre o imperador francês Napoleão e as principais monarquias da Europa.



As Farpas, Eça de Queirós (1871) – Caricatura da sociedade da época, fruto da raiva sentida por uma nova geração diante da burguesia que se instalara no poder após a Regeneração de 1851 e todas as suas repercussões, não só a nível político, mas também econômico, cultural, social e até moral, a religião e a fé católica, a mentalidade vigente, com a segregação do papel social da mulher; a literatura romântica, falsa e hipócrita.



Um Estudo em Vermelho, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1887) – Obra de suspense que propõe um enigma terrível e invencível para a polícia: um homem é encontrado morto, sem ferimentos e cercado de manchas de sangue. Em seu rosto uma expressão de pavor. Um caso para Sherlock Holmes e suas fascinantes deduções narrado por seu amigo Dr. Watson.



Dom Casmurro, Machado de Assis (1899) – Bentinho e Capitu são criados juntos e se apaixonam na adolescência. Mas a mãe dele, por força de uma promessa, decide enviá-lo ao seminário para que se torne padre. Lá o garoto conhece Escobar, de quem fica amigo íntimo. Algum tempo depois, tanto um como outro deixam a vida eclesiástica e se casam. Escobar com Sancha, e Bentinho com Capitu. Os dois casais vivem tranquilamente até a morte de Escobar, quando Bentinho começa a desconfiar da fidelidade de sua mulher e percebe a assombrosa semelhança do filho Ezequiel com o ex-companheiro de seminário.



O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde (1890) – Dorian Gray torna-se modelo para uma pintura do artista Basil Hallward. O pintor apresenta Dorian ao Lorde Henry Wotton, que o faz tomar consciência de sua beleza e do valor de sua juventude e o inicia num mundo de vícios e desregramento.