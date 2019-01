Diversão para todas as idades

Vinícius Castelli



19/01/2019 | 07:50



Teatro, música, dança, circo e poesia. Razão para aproveitar não falta. São Bernardo oferece em vários de seus aparelhos culturais agenda gratuita à população. Hoje, por exemplo, o projeto Cinema na Praça exibe, a partir das 19h30, o longa O Touro Ferdinando, dirigido por Carlos Saldanha. O evento acontece na Praça Giovani Breda, no bairro Assunção. A animação conta de touro com um temperamento calmo e tranquilo. Até que, já na vida adulta, é escolhido acidentalmente por grupo de homens para participar de touradas em Madri, na Espanha.

No Centro, quem recebe a programação é a Biblioteca Monteiro Lobato (Rua Dr. Flaquer, 26. Tel.: 2630 5102). O local oferece, na quarta-feira, a partir das 15h, o espetáculo circense Cabaré de Varieté. Artistas da organização Palhaços Sem Fronteiras fazem malabares, equilíbrio, bambolê e palhaçaria e o evento é direcionado para crianças e adultos.

Ainda na bilbioteca, mas dia 25, também às 15h, a programação terá teatro infantil. O público poderá apreciar a peça O Balonário (O Balão do Imaginário), da Cia Navega Jangada e direção de Talita Cabral e Rodrigo Régis.

A história trata de Zé Gabriel (boneco) e sua amiga (manipuladora), dois baloneiros que acabam indo parar em uma ilha habitada por dois pescadores. Munido de lona de balão, um cesto, pente, rádio e bastante bom humor, o boneco tem como missão divertir os moradores do local.

Para quem gosta de música a opção é o projeto Som do Meio-Dia, também dia 25, a partir das 12h, na Câmara de Cultura Antonino Assumpção (Rua Marechal Deodoro, 1.325. Tel.: 4125 0054), com apresentação da Banda Farda & Arte, criada em parceria entre a Secretaria de Cultura e Juventude e a Guarda Municipal. A regência fica a cargo de Simone Strublic.

Já no dia 26 os presentes poderão aproveitar, além das atrações, o espaço verde da Chácara Silvestre (Av. Wallace Simonsen, 1.800. Tel.: 4337 7363), que terá programação especial. Apresentação de taikô – percussão de instrumentos japoneses – do grupo Bunka está na lista, a partir das 14h30. Na mesma arte, o grupo Kiendaiko também mostra seu trabalho. Atrações circenses integram as opções do dia. Artistas da cidade farão malabarismo e outros números com perna de pau e contorcionismo.