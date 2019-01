Ford lança novo Interceptor Utility com motor híbrido; conheça outros carros de polícia ao redor do mundo

Da Redação



18/01/2019 | 20:48

A Ford apresentou no Salão de Detroit o novo Police Interceptor Utility 2020, utilitário híbrido para uso da polícia. Combinando motores a combustão e elétrico, é ideal para frotas policiais por proporcionar uma grande economia de combustível e redução de custos. O novo modelo permite que sistemas da viatura, como o rádio, a iluminação e os computadores, sejam abastecidos durante longos períodos pela bateria, com o motor desligado. Além disso, o sistema híbrido foi projetado em torno da bateria, para não interferir no espaço dos passageiros e nem do porta-malas.

Novo Interceptor Utility: detalhes

O consumo estimado é de 10,2 km/l com gasolina. Isso representa um ganho de 41% comparado ao modelo atual, que utiliza um com motor 3,7l convencional. Testes realizados por departamentos de polícia dos EUA mostraram que ele acelera mais rápido que outros utilitários policiais, e tem velocidade máxima de 220 km/h.

Tecnologia de segurança

O novo modelo foi equipado com algumas tecnologias para auxiliarem os policiais. O Alerta de Perímetro de Polícia tem sensores que monitoram uma área de cerca de 270 graus ao redor do veículo. Quando detecta um movimento suspeito, o sistema liga automaticamente a câmera traseira, gera um alerta sonoro, fecha as janelas e tranca as portas. A movimentação suspeita também é mostrada no painel digital para monitoramento.

Como opcional, oferece câmera traseira sob demanda, vários pacotes de iluminação e frenagem automática de emergência com detecção de pedestres – que pode ser desativada para manobras de interceptação.

Carros de polícia pelo mundo

