Conheça 10 cavernas espalhadas pelo Brasil

Crédito: Foto Wikimedia /Sidnei Siqueira

Caverna do Diabo (SP): A Caverna do Diabo fica no município de Eldorado e é a maior do Estado de São Paulo. O local possui diversas escadas, nas quais o visitante precisa de muito fôlego para se aventurar. O interior tem muitas estalactites – formações rochosas que se originam no teto de uma gruta ou caverna, crescendo para baixo –. Segundo lendas locais, os desenhos formam o "rosto do diabo"