Após acusar Datena de assédio, Bruna Drews declara: - Desisti da minha carreira justamente por causa dele

18/01/2019 | 16:10



Bruna Drews, que foi repórter do Brasil Urgente, programa da Band comandado por José Luiz Datena, acusou o apresentador de assédio. Agora, o relato dela foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo e ela chegou a se manifestar por meio das redes sociais para falar que sua consciência está limpa e tranquila.

Ao Fofocalizando, Bruna abriu o jogo e explicou que teve o prazo de seis meses para entrar com a denúncia, mas esperou até o último minuto, vendo com advogados, porque precisava de testemunhas para provar o seu caso. Segundo o que ela mesma contou, ela dependia do emprego e, por isso, não falou antes sobre o assunto, justamente por ter medo de perder a renda que a sustentava.

Bruna chegou a escrever uma carta para a Band, mas a emissora enfatizou que ela não tinha testemunhas para consolidar sua fala. Além disso, chegou a ouvir de outros funcionários:

- Isso é típico do Datena, ele faz isso com quem ele gosta.

Por fim, Bruna concluiu:

- Já desisti da minha carreira justamente por causa dele e por causa da Band, disse, informando que não pretende voltar à profissão de repórter.

Em comunicado ao Fofocalizando, Datena negou completamente as acusações e disse que já estava tomando medidas cabíveis para proteger sua família. Além disso, informou que Bruna teria problemas psicológicos e que ele está triste com a situação e que só queria ajudá-la.