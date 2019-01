Gabi Brandt se despede de Saulo: Próximo beijo já estaremos casados

18/01/2019 | 16:10



É hoje! Gabi Brandt e Saulo Poncio oficializarão a união nesta sexta-feira, dia 18, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. E os pombinhos já estão hospedados no hotel, considerado um dos melhores hotéis do estado do Rio e um dos mais famosos do Brasil, já que por ele passaram nomes como Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Madonna, Freddie Mercury, Paul McCartney, Rod Stewart e Janis Joplin.

No Instagram, Gabi publicou uma foto onde exibe um pedacinho de seu quarto particular e um gostinho do café da manhã do casal. Na legenda, a influencer escreveu o seguinte:

Me despedindo do meu amor, o próximo beijo já estaremos casados!

Além disso, Saulo lançou o primeiro álbum de sua dupla com Luan Otten, a UM44K. Ele revelou que a canção Cadê Você foi escrita para Gabi, bem no comecinho do namoro deles. Veja:

E eu fui, como que não, mas fui pra ver / Fui tentando entender você / E quando eu percebi o tempo e a distância me tirava a paz / E eu não podia mais

La la la la la / Ficar sem você / La la la la la / Tô doido pra te ver / La la la la la la la / Cadê você?

Tentei, me acostumar só pra saber / Não deu, eu entendi que era você / Que me fazia bem melhor estando perto / Orei pra Deus, Ele falou que eu não podia mais

La la la la la / Ficar sem você / La la la la la / Tô doido pra te ver / La la la la la la la / Cadê você?