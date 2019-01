Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 16:05



Enquanto não encontra um patrocinador, a Prefeitura de São Bernardo vai manter por conta própria as equipes de ginástica artística masculino e feminino, das categorias de base e adulta. Ontem, foi publicado no Diário Oficial do município a destinação de R$ 250 mil para essa finalidade.



No termo, a Prefeitura deixa claro que o valor tem como uma das principais finalidades a manutenção da equipe para a temporada, a fim de participar das principais competições do calendário. "Implantação, desenvolvimento e manutenção de equipe de ginástica artística masculino e feminino, nas categorias de base e adulto, com vista a participação em campeonatos estaduais e nacionais, organizados e desenvolvidos

pelas respectivas federações e confederações e na representação do município nos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior e demais competições promovidas e organizadas pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo"



Entre os principais nomes da equipe estão os irmãos Diego e Daniele Hypolito, além de Caio Souza, todos ginastas que fazem parte do plantel da Seleção Brasileira.