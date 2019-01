Notícias da semana - 14 a 20 de janeiro

Da Redação



20/01/2019 | 07:00



TELEVISÃO

‘Big Brother Brasil 2019’ estreia com 17 participantes

Um dos programas mais populares da televisão brasileira está de volta ao ar. Estreou na terça-feira à noite, na Globo, o Big Brother Brasil 2019, que reúne 17 desconhecidos em casa cheia de câmeras, que acompanham os passos dos participantes durante 24 horas. E todos não têm informações do restante do mundo enquanto estão no local. O último dia ocorre em março.

Semanalmente, eles escolhem duas (ou mais) pessoas para o chamado ‘paredão’, onde os espectadores votam em quem querem que permaneça no reality show. O integrante mais popular pode ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão depois de três meses de confinamento. Para se ter ideia do tamanho do valor dado ao vencedor, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) calculou que a renda média do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.100 em 2018. Seria necessário trabalhar 60 anos com esse ganho para se chegar à bolada dada a quem sair da casa por último.

O grupo escalado para o BBB não tem acesso a televisão, jornais nem internet. Costumam gastar o tempo em tarefas diárias (arrumar a casa e lavar a roupa, por exemplo), provas especiais e muita conversa. É a interação entre eles que o público mostra maior interesse, principalmente por conta de relacionamentos amorosos e possíveis brigas que possam ocorrer.

CIÊNCIA

Semente brota pela primeira vez em viagem espacial à Lua

A CNSA, agência espacial chinesa, informou que sementes de algodão levadas para a Lua pela missão da sonda não tripulada Chang’e-4 germinaram durante nove dias, mas morreram. Foi a primeira vez na história que um material biológico cresceu no único satélite natural da Terra.

As plantas estavam em recipiente lacrado a bordo da nave e ficaram ‘adormecidas’ durante os 20 dias de viagem. O início do crescimento se deu após comando enviado do nosso planeta para que as sementes fossem regadas. Exemplares de batata também serão testados.

O aguardo por futuros resultados é importante para o desenvolvimento de missões espaciais de longa duração, com os astronautas podendo colher seus próprios alimentos no espaço, sem a necessidade de voltar para reabastecimento de suprimentos.

SEGURANÇA

Posse de armas em casa é facilitada para os brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) acertou a facilitação da posse de armas de fogo entre os brasileiros. Na terça-feira, ele assinou decreto (ordem vinda de autoridade superior que deve ser cumprida) que permite aos cidadãos residentes em área urbana ou rural fazer o pedido à polícia para manter o item em casa em cofre ou local seguro para armazenamento longe de crianças e adolescentes.

Entre as exigências para quem quiser guardar o instrumento de ataque na residência estão obrigatoriedade de cursos para manejar armas, ter a partir de 25 anos, manter ocupação lícita (trabalho com algum tipo de registro) e não possuir possíveis passagens pela polícia ou acusações de crime na Justiça. A Polícia Federal decidirá se libera ou não a autorização para cada caso.