Porca de Paula do BBB 19 comemora muito após ela ganhar prova de resistência

18/01/2019 | 14:10



Já rolou a primeira prova de resistência na 19ª edição do Big Brother Brasil! Dessa vez, o reality show da TV Globo inovou e criou uma situação diferente, para dar imunidade para três participantes diferentes - e emparedar outros 14. Ao final da prova, que durou 17 horas, Paula foi a grande vencedora! Além de garantir mais uma semana na competição, ela levou um carro para casa. Demais, né?

E do lado de fora do confinamento, a família da mineira comemorou demais e, de quebra, mostrou também a porca de Paula, chamada Pippa, que parecia bem feliz celebrando a conquista! No Stories, o pai e a mãe dela aparecem gritando pela casa:

- Ganhou, ganhou, ganhou!

A mãe da participante ainda disse:

- Paulinha, nós estamos muito orgulhosos de você! Parabéns, minha filha!

A Pippa aparece gritando bastante, quase como se soubesse o que realmente estava acontecendo. Muito amor!