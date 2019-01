Lexa grava clipe com look parecido com o de Anitta e fãs detonam: Nunca será um Vai Malandra

18/01/2019 | 14:10



O nome da música é Só Depois do Carnaval, mas quem sabe não vira hit para o Carnaval? Lexa vai lançar música nova e o clipe já foi gravado na última terça-feira, dia 15, em São Paulo. Mesmo sem previsão de lançamento, o vídeo já está dando o que falar. E tudo isso por causa do look da artista.

No clipe, Lexa usa um body animal print de oncinha com um shorts rosa bem curtinho. O vídeo se passa em baile funk de rua. Essas duas características já foram motivo o suficiente para comparem a funkeira com Anitta.

Lembrando que Anitta também usou um body de oncinha com um shorts curtinho no clipe de Vai Malandra, que se passou em um baile funk.

Os fãs da Anitta não gostaram muito, e logo começaram a fazer comparações entre as duas funkeiras. No Twitter foram feitas publicações como:

Nunca será um Vai Malandra.

Outro internauta questionou:

Vai Malandra 2.0?