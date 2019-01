Tarifa do trólebus vai para R$ 4,80 a partir de domingo

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 14:08



A partir de domingo, as tarifas dos trólebus do Corredor ABD (Jabaquara/Brooklin/São Mateus) serão reajustadas em 11,33%. Com isso, a passagem, que custava R$ 4,30, passará para R$ 4,80. O serviço, operado pela concessionária Metra, passa por Santo André, Mauá, São Bernardo e Diadema, além da Capital. O último aumento no trecho havia sido aplicado em janeiro de 2017.

O novo valor foi autorizado ontem pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo e divulgado hoje no Diário Oficial. Na oportunidade, o governo estadual anunciou ainda reajuste na tarifa de integração dos terminais metropolitanos de Diadema e Piraporinha, que passará de R$ 1 para R$ 1,10.

Os passageiros da empresa Rigras, em Rio Grande da Serra, que também utilizam os trens da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) passam a pagar R$ 6,75 a partir deste domingo.

Conforme mostrado ontem pelo Diário, os ônibus intermunicipais da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que corresponde às sete cidades da região, também terão reajuste médio de 6,45%. O valor, que é definido conforme a quilometragem percorrida pelo veículo que atende a linha, pode ser consultado no site www.emtu.sp.gov.br.

No Grande ABC, onde o sistema é operado por 16 empresas permissionárias, a medida afetá 112 linhas que circulam pela região.