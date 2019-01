Pouco contato com a Natureza faz mal

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



20/01/2019 | 07:00



A saúde mental das pessoas foi tema de estudo liderado pela ONG brasileira The Nature Conservancy em parceria com a Universidade de Virginia (Estados Unidos) e o Centro de Resiliência de Estocolmo (Suécia). Entre os dados, 46% das pessoas no mundo que vivem em grandes cidades, como São Paulo, apresentaram problemas relacionados à saúde mental, a exemplo de ansiedade e depressão. Da população mundial, apenas 13% vivem próximo à natureza.

Os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse número alto de indivíduos doentes está diretamente ligado ao fato da existência de distanciamento do contato com a natureza no cotidiano, ou seja, pessoas que vivem rodeadas de verde sofrem menos de problemas mentais. Isso significa que moradores de áreas desse tipo possuem melhor qualidade de vida.

Em realidade cada vez mais urbana, a tendência é que a população das cidades aumente: em 2050, além da quantidade atual, mais 2,4 bilhões irão morar nesse tipo de ambiente. A pesquisa mostra que, apesar das grandes metrópoles desenvolverem potenciais da produtividade, criatividade e inovação, por outro lado contribuem cada vez mais para o fenômeno da chamada penalidade psicológica urbana, representada pelo aumento do estresse e dos transtornos mentais.