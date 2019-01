Onde devemos jogar as pilhas usadas?

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/01/2019 | 07:00



Todas as pilhas usadas devem ser devolvidas aos seus devidos fabricantes, não podendo ser jogadas fora em lixos comuns – ao contrário do que já foi publicado no Diarinho no passado por conta da mudança de leis específicas sobre o caso. Para isso, os consumidores desse tipo de produto precisam procurar pontos de coleta adequados para o item ou, até mesmo, o comércio onde elas foram adquiridas para que os responsáveis sejam acionados.

O processo de se dar fim correto às pilhas está estipulado na Lei Federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo ela, foi acordado que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos gerados pelos produtos que desenvolvem.

Eles precisam ficar de olho em todo o ciclo de vida de seus trabalhos, tendo a missão de buscar matéria-prima, criar, disponibilizar e encerrar seu caminho de maneira que não atinjam negativamente o meio ambiente ao longo do tempo.

As normas também valem para lâmpadas, pneus, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos (casos de computadores, videogames, rádios e televisores) e baterias destacáveis de diferentes tipos, tamanhos e formatos, sejam elas destinadas a celulares ou carros, por exemplo.

Ao público, cabe a tarefa de, no momento da compra, escolher aquilo que respeita às legislações e normas ambientais. Pilhas encontradas sem as embalagens originais e que são vendidas no comércio informal, como camelôs e barracas com artigos populares, não atendem às exigências do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), contam com vida útil menor e podem ser perigosas para a saúde das pessoas, uma vez que, geralmente, possuem altos índices de metais pesados, casos de mercúrio e chumbo, em sua composição.

A questão sobre o destino final de uma pilha gira em torno da importância da reciclagem. Cada resíduo tem tratamento específico de recuperação/reciclagem/destinação, dependendo de sua composição. O fim correto das coisas ajuda no presente e no futuro do meio ambiente.

O tempo de decomposição de uma pilha ou bateria ao ar livre pode levar de 100 a 500 anos

Consultoria de Karen Mazuchi Scolástico, responsável pela seção de resíduos sólidos e limpeza pública do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano.