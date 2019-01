Aguilar é oficializado pelo Santos e assina contrato de quatro anos

18/01/2019 | 13:23



O zagueiro Felipe Aguilar é, enfim, jogador do Santos. Nesta sexta-feira, o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do defensor colombiano, que estava no Atlético Nacional, e explicou ter assinado um contrato válido por quatro temporadas com o seu segundo reforço para a temporada 2019.

Antes de Aguilar, o Santos havia contratado outro jogador sul-americano, o meia-atacante Yeferson Soltedo, que pertencia ao chileno Huachipato. Ambos, porém, ainda não poderão ser aproveitados pelo clube na sua estreia no Campeonato Paulista, o duelo de sábado com a Ferroviária, na Vila Belmiro, pois não tiveram seus contratos regularizados.

Embora não tenha revelado os detalhes financeiros da transação, o Santos explicou que adquiriu Aguilar junto ao Atlético Nacional, clube em que o defensor iniciou a sua carreira e que havia comunicado a sua liberação na última terça-feira para acertar a transferência ao futebol brasileiro. Ele tem 1,90m de estatura, podendo ser importante peça nas jogadas aéreas, e também possui qualidade para fazer a saída de jogo, algo que agrada a Sampaoli.

O zagueiro, de 25 anos, também teve passagem pelo Alianza Petrolera, também da Colômbia, entre 2013 e 2015. Ele conquistou diversos títulos pelo Atlético Nacional, o que incluiu a Copa Libertadores de 2016 e a Recopa Sul-Americana de 2017. Além disso, possui experiência na seleção colombiana, seja na base, como nas edições de 2013 do Sul-Americano Sub-20 e do Mundial Sub-20, como na Olimpíada de 2016 e na Copa América Centenário.

Com a chegada de Aguilar, o Santos passa a contar com sete zagueiros no elenco. Os outros são Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Fábian Noguera, Cléber Reis e Kaique Rocha. Alguns desses nomes, porém, podem ser negociados.