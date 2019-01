Palmeiras inscreve 21 jogadores no Paulistão e deixa cinco vagas em aberto

18/01/2019 | 13:20



O Palmeiras inscreveu 21 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. A documentação foi entregue à Federação Paulista de Futebol (FPF) na quinta-feira e divulgada pela entidade nesta sexta. Apesar de o limite na relação ser de 26 nomes, o clube deixou cinco vagas em aberto. Essa lacuna poderá preenchida até o dia 1.º de março, data limite para a inclusão de atletas para a disputa do Estadual, que começa neste final de semana. O primeiro adversário da equipe será o Red Bull Brasil, em Campinas (SP), neste domingo.

O técnico Luiz Felipe Scolari trabalha atualmente com 34 jogadores no grupo profissional. Ficaram de fora 13 jogadores: o lateral-direito Fabiano, o zagueiro Juninho, os meio-campistas Jean, Matheus Fernandes, Guerra, Hyoran, Moisés e Raphael Veiga, mais os atacantes Carlos Eduardo e Arthur Cabral. Os outros dois nomes que estão sem vaga são de atletas em recuperação de cirurgias.

Willian enfrenta grave lesão no joelho direito, só volta a jogar no meio do ano e não será inscrito no torneio. Já o recém-contratado Ricardo Goulart deve entrar na lista de inscritos assim que se recuperar de cirurgia no joelho direito realizada em outubro passado. A volta do jogador está prevista para o final de fevereiro, próxima da data limite de inscrição.

Por sua vez, alguns dos nomes que ficaram fora da lista podem ser emprestados. O meia Hyoran desperta o interesse do Botafogo, o lateral-direito Fabiano chegou a conversar com o Internacional e o meia venezuelano Guerra recebeu sondagem do Cerro Porteño, do Paraguai. Felipão explicou semanas atrás que pretende reduzir o elenco e trabalhar somente com até 30 jogadores para esta temporada.

A diretoria relacionou também o atacante Yan na lista B, destinada a revelações das categorias de base. Essa categoria de inscrição tem quantidade ilimitada de vagas e deve também ser incrementada por outras revelações do clube.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras no Paulistão:

Goleiros - Weverton, Fernando Prass e Jailson

Laterais - Mayke, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Victor Luís

Zagueiros - Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gómez e Luan

Volantes - Bruno Henrique, Felipe Melo e Thiago Santos

Meias - Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima

Atacantes - Deyverson, Dudu, Borja e Felipe Pires