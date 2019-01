Ticiane Pinheiro revela que já tem várias opções de nome para sua filha

18/01/2019 | 13:10



Ticiane Pinheiro está grávida de sua segunda filha e, a cada informação revelada sobre a gestação, a ansiedade pela chegada da pequena só aumenta. Casada com o jornalista César Tralli, a apresentadora já é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e em vídeo postado no seu canal no YouTube, a mamãe de segunda viagem entregou se já escolheu o nome da bebê, como tem passado desde que descobriu a gravidez e muito mais!

- Tem vários [nomes], mas como eu sou geminiana eu ainda não quero falar o meu preferido porque tenho medo de enjoar. A Rafa, por exemplo, troquei três vezes o nome dela até chegar no Rafaella. Se nascesse hoje, teria nome, mas prefiro esperar para ter certeza, disse ela, fazendo mistério.

Aos 42 anos de idade, ela revelou que se sente muito mais preparada para a gestação do que dez anos atrás, época que a primeira filha nasceu.

- Sim. Me sinto mais preparada porque com a Rafa não sabia direito como trocar fralda, tinha medo de dar banho... Eu era muito mais imatura. Nesses dez anos amadureci. Sempre tive vontade de ter o segundo filho por isso. A gente não tem tanto medo e se sente mais preparada. Vou ter a ajuda da Rafa também.

E continua:

- Eu acho que é uma idade que a gente está super madura, super pronta. E eu estou muito feliz de ter conhecido, porque é uma benção você conseguir ser mãe aos 40. Eu acho que as pessoas hoje tem mais dificuldade, acho que pelo stress da vida mesmo ou pela ansiedade.

Para o alívio de todo mundo, Tici também contou que tem passado os primeiros meses de gestação bem tranquila e sem enjoos.

- Graças a Deus passo muito bem. Não tenho enjoo e trabalho até o final da gravidez. Às vezes, esqueço que eu estou grávida e acabo pegando peso. Tenho uma vida muito normal. Consigo fazer exercícios físicos... Por enquanto está sendo uma gestação nem da Rafa, bem tranquila, contou ela.

Tici ainda abriu o jogo sobre como foi a descoberta, além de explicar como foi ter tido o primeiro teste de sangue negativo.

- Eu quis fazer o primeiro teste de sangue logo no início porque quando faz tabelinha a gente sabe quando pode engravidar. E eu falei assim: acho que fiz bem no dia que podia engravidar. Então quando eu fiz o teste deu negativo e levei a vida normal. Só que eu não menstruei e aí perguntei para o meu médico: é possível eu ter feito teste de sangue e ter dado negativo? E ele disse que às vezes sim, então eu fiz o teste de sangue mais uma vez e depois de um mês, mais ou menos, deu positivo.

Por fim, a loira relembrou o momento especial em que contou que estava grávida para o marido:

- Fiz o exame de sangue e aí cheguei para o César e falei que estava grávida. A gente estava tentando, mas quando acontece é uma surpresa boa e gostosa, mas um mistura de medo e receio do novo. O César nunca foi pai e ficou muito feliz e emocionado, relembra.