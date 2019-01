Acidente de carro do marido da Rainha Elizabeth II envolveu outro veículo que tinha um bebê: - As pessoas poderiam ter morrido

18/01/2019 | 13:10



príncipe Philip, o marido da Rainha Elizabeth II, sofreu um acidente de carro bem feio, mas saiu ileso e sem nenhum machucado. Ele, que tem 97 anos de idade, teve que passar por um teste do bafômetro, e uma pessoa que presenciou a situação contou para a People que foi surpreendente o fato de ele não ter se ferido de forma mais grave - apesar de ter sido visto sangue no local.

Ainda de acordo com a revista, o carro de Philip, uma Land Rover, colidiu com outro veículo, em que uma mãe de 28 anos de idade dirigia acompanhada de seu bebê de nove meses, sentado no banco de trás, e uma outra mulher, de 45 anos, no banco do passageiro. A motorista sofreu alguns cortes no joelho e a outra mulher quebrou o pulso. Já o bebê não sofreu nenhum machucado, segundo informações da polícia.

Rob Warne, a pessoa que presenciou o acidente, forneceu mais detalhes:

- Foi surpreendente a forma como todo mundo escapou, disse, acrescentando que parecia que as pessoas tinham tido lesões extraordinariamente severas. Mas felizmente as lesões foram muito leves. As pessoas poderiam ter morrido, o impacto deve ter sido enorme.

Foi Rob, inclusive, que ajudou Philip a sair do carro. À rádio BBC Radio Four, ele informou:

- Eu pedi para ele mexer a perna esquerda e isso liberou sua perna direita e eu o ajudei a sair. Ele estava obviamente abalado e então ele perguntou se todo mundo (no outro carro) estava bem. Havia um pouco de sangue e uma pessoa da equipe da família real me deu um lenço para limpar minhas mãos. A pessoa que estava no carro de trás também parou e o passageiro pegou o bebê em seus braços. (As outras) estavam muito abaladas e uma delas era a mãe da criança, que estava muito chateada.

Após o acidente, Philip foi levado para a casa Sandringham, onde a família real costuma passar o Natal. Lá, ele foi atendido por médicos. Já as pessoas do outro carro foram tratadas em um hospital, mas já liberadas na noite da última quinta-feira, dia 17.

Em um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, a família real afirma que o acidente será investigado.