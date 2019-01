Kylie Jenner comemora primeiro aniversário da filha em lugar paradisíaco

18/01/2019 | 13:10



O tempo não passa, voa! Stormi Jenner já está prestes a completar um ano de idade! O aniversário da pequena é só no dia 1º de fevereiro, mas socialite é assim: já começa a comemorar 15 dias antes! E com aquela celebraçãozinha nada básica, sabe?

Kylie Jenner resolveu festejar o primeiro aniversário da filha em grande estilo! A mamãe milionária levou a pequena para um lugar paradisíaco, com direito à praia, pôr do sol, piscina e tudo o que as duas têm direito! Na última quinta-feira, dia 17, a empresária postou no Instagram uma foto dos pezinhos da filha na areia e escreveu:

Deixe as aventuras de aniversário começarem!

Logo após, postou um vídeo mostrando o lugar onde estão hospedadas, que é divino!

Nos Stories, Jenner compartilhou ainda fotos dela segurando Stormi. Os fãs já querem saber onde é esse paraíso que a caçula do clã Kardashian-Jenner se encontra!