Sampaoli espera reforços 'prometidos' e indica saídas de Derlis e Sasha

18/01/2019 | 12:53



O técnico Jorge Sampaoli voltou a comentar sobre a expectativa de reforços no Santos. Diante da perda de Gabriel e da iminente saída de Rodrygo para o Real Madrid, o novo comandante alvinegro admitiu que espera que a diretoria cumpra a promessa de novas contratações, principalmente para o setor ofensivo. Até o momento, o clube anunciou somente o meia Yeferson Soteldo e acertou com o zagueiro Felipe Aguilar.

"A equipe que terminou em décimo no Brasileirão do ano passado, sabendo que perderia jogadores, que teria um treinador com novo estilo, deveria lhe fornecer novos atletas. Falamos disso com os dirigentes, tivemos a promessa e agora esperamos que aconteça", declarou nesta sexta-feira.

Sampaoli admitiu que foi pego de surpresa com a crise financeira do Santos, que tem limitado a movimentação do clube no mercado. "Não sabia da situação financeira. Tinha claro que vinha para um clube que me dava a chance de ter uma grande equipe, que teríamos potencial mesmo com as situações da ausência do Gabigol, do Rodrygo. Se o clube tivesse me dito que não estava bem, impossível. A realidade seria outra."

Não bastasse a perda do artilheiro do Brasileirão do ano passado, Gabriel, e proximidade da saída de Rodrygo, o Santos ainda viu a situação de Bruno Henrique se transformar em uma "novela" diante das propostas de Cruzeiro e Flamengo. Sampaoli, porém, se mostrou otimista sobre a permanência do atacante.

"A situação do Bruno se transformou em uma novela. Queremos que ele fique, está treinando para jogar e quer ficar. Manifestou isso pessoalmente para mim", afirmou. "Disse que está muito feliz com estilo de jogo, a forma de jogar do Santos. Mas há realidades de interesses. Tem o interesse econômico, que muitas vezes está acima do interesse do jogo. Então, pode mudar de um dia para o outro."

Sampaoli também justificou as baixas na lista de inscritos do Santos para o Campeonato Paulista, divulgada nesta sexta. Três ausências chamaram bastante atenção, as do lateral Daniel Guedes, do meia Derlis González e o atacante Eduardo Sasha. E o treinador explicou que os dois últimos não devem mesmo seguir no clube, por motivos distintos.

"O Derlis manifestou de certa maneira uma vontade de seguir sua carreira em outro lugar. Está negociando uma possibilidade para ele. Então, como não temos certeza do que vai acontecer, preferimos não inscrevê-lo agora para não perdê-lo ali na frente", apontou. "Recebeu uma proposta muito vantajosa para ele."

Já a provável saída de Sasha se deu por opção do próprio treinador. "Não encontramos um lugar para o Sasha. Capacidade é claro que tem, por isso que o Santos o comprou. Mas não podemos mentir para o jogador e hoje ele não tem uma definição. Agora, vai tomar uma decisão se luta para ficar aqui ou busca outro caminho."

Por fim, Sampaoli explicou que a ausência de Daniel Guedes neste primeiro momento aconteceu por motivos físicos. "A situação de Daniel é física. Não está 100% e não está pronto para esta primeira partida, por isso não foi para a lista", comentou, na véspera da estreia do Santos no Campeonato Paulista, contra a Ferroviária na Vila Belmiro.