Exposição celebra 90 anos da criação de Mickey Mouse

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 12:34



Já são nove décadas desde que um ratinho gracioso começou a conquistar crianças e adultos por todo mundo. E a partir de hoje, os fãs do personagem mais famoso criado por Walt Disney (1901-1966) poderão visitar a exposição ''Mickey 90 anos'' (Expo Mickey - The True Original), montada no terceiro andar do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. É a primeira vez que o Brasil recebe a mostra especial que segue até 21 de abril.

Com mais de 840 metros quadrados, o passeio interativo celebra o legado e a história de Mickey por meio de 12 ambientes imersivos. A começar por um túnel do tempo, que mostra todas as evoluções do personagem ao longo das décadas.

O visitante também poderá conhecer réplica dos estúdios de Walt Disney, onde se ensinam os princípios da animação. Há também o barco de ''Steamboat Willie'', curta-metragem que marcou a estreia de Mickey nas telas de cinema, em 18 de novembro de 1928. Outra atração é o espaço com representação da Câmera Multiplano (Paralax), considerada revolução no mundo da animação que foi desenvolvida por Disney e que trouxe profundidade aos desenhos animados. Esse recurso será apresentado de forma lúdica ao público, para entender o funcionamento dessa inovação tecnológica na animação.

Destaque também para cenário do Clube do Mickey, primeira série de televisão da Walt Disney Productions lançada em 1955. No espaço, os visitantes podem fazer desenhos e escrever cartas para serem entregues ao homenageado. Não faltam referências a versão brasileira do programa e a presença de artistas internacionais no elenco no passado, a exemplos dos cantores norte-americanos Justin Timberlake e Britney Spears.

Não faltam cenários lúdicos e interativos que incentivam os fãs de todas as idades a participarem de ações, como ver espécie de caleidoscópio gigante do filme ''Fantasia'' (1940), e deixarem suas marcas na exposição, com canetinhas disponibilizadas para que todos possam pintar alguns quadrinhos. Projeção do show de fogos ''Happily Ever After'' encerra a visita em grande estilo.

Mickey 90 anos – Exposição. Shopping JK Iguatemi (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041). De segunda a sexta-feira, das 14h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h às 22h. Ingr.: de R$ 17,50 a R$ 45 (www.ingressorapido.com.br). Até 21 de abril.