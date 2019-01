Obituário - 18 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 12:28



Santo André

Maria das Dores Queiroz, Peixoto, 92. Natural de Portugal. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquina dos Santos Palladino, 91. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ottilia da Silva Alves, 90. Natural de Igarapava (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mario Nicola, 87. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Polesi de Menezes, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pereira Neto, 80. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Santo André. Serviços gerais. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ferreira da Silva, 79. Natural de Jurema (PE). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nair de Oliveira, 79. Natural de Macaíba (RN). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Moyzés Buziquia, 79. Natural de Getulina (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Edileusa de Farias Silva, 73. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Neuza de Oliveira Moraes, 69. Natural de Braúna (SP).

Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marques Marrinhas, 64. Natural de Portugal. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Crematório Jardim da Colina.

Manoel Porfírio da Silva, 64. Natural do Recife (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tertuliano Venâncio de Souza, 63. Natural de Nova Aliança (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Mecânico. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edileuza da Silva Passos, 60. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdicleia dos Santos Muniz Ribeiro, 41. Natural de Itacoatiara (AM). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adair Cardoso da Silva, 40. Natural de Toledo (PR). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriel Joaquim Reis Santos Campelo, 28. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Analista de suporte. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Alice Berto Arronchi, 88. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Tossie Sugano, 82. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Hoje, dia 18, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.

Kiku Nakama, 81. Natural do Japão. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Agricultora. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Valdir Rodrigues da Silva, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

São Caetano

Andrelza Maria Weisshaupt Bibar, 58. Natural de Agudos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

José Vitorino Estevão, 83. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Francisco Alves Miranda, 83. Natural de Novo Cruzeiro (MG). Residia no Jardim Sapopema, em Diadema. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal.

Luiza Scagnolato, 82. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Maria José da Silva, 72. Natural de Propriá (SE). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria do Carmo da Silva, 68. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Edivaldo da Silva, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Mauá

Antonio Barbosa, 88. Natural de Botucatu (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Gueomarina Gonçalves de Lima, 88. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Ivana Eugênia Rosa, 72. Natural de Carvalho (MG). Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Isabel Felícia Couto Roca, 72. Natural de Echaporã (SP). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

José Pinheiro da Silva, 66. Natural de Boa Viagem (CE). Residia na Vila São José, em Mauá. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

João de Barros de Jesus, 61. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena da Silva Biondi, 50. Natural de Manari (PE). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ismael da Silva Correa, 7 (sete). Natural de Taboão da Serra (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.