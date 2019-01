5 restaurantes que valem a pena na Ilha da Madeira

Redação



18/01/2019 | 12:18

De origem vulcânica, a Ilha da Madeira tem sua localização privilegiada, com clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro. Isso sem contar os atraentes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Das ilhas do arquipélago, as únicas habitadas são Madeira e Porto Santo.

Em meio ao Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira reúne inúmeros atrativos, e a gastronomia é um deles. Com pratos típicos que incluem muitos peixes e frutos do mar, o destino português conta com diversos restaurantes que deixam os turistas apaixonados.

Restaurantes na Ilha da Madeira

Villa Cipriani

Localizado em um dos hotéis mais tradicionais da ilha, chamado Belmond Reid’s Palace, o Villa Cipriani é um espaço com gastronomia refinada. Os sabores da cozinha italiana estão no menu, mas sempre elaborados com produtos locais. Para o jantar, é necessário fazer reserva.

Quinta do Furão

Com 25 anos de história, este restaurante serve um cardápio que une a gastronomia típica da Madeira com a culinária internacional, apostando em ingredientes orgânicos produzidos localmente. Enquanto a parte interna tem um ambiente rústico, com direito a lareira, o exterior conta com vista para o mar e a montanha.

The Dining Room

Pertencente à Quinta da Casa Branca, o espaço desta casa histórica é rodeada por um jardim que encanta os visitantes. A cozinha, com inspiração mediterrânica, é inventiva e contemporânea, com pratos que chamam a atenção, como carpaccio de veado, magret de pato e parfaits de piña colada.

Design Centre Nini Andrade Silva

Com a melhor vista da Baía do Funchal, o Design Centre Nini Andrade Silva é um projeto que une mostras de arte, loja, cafeteria e restaurante, em um ponto de encontro que é um laboratório de ideias. O restaurante combina criatividade e tradição, reinterpretando pratos regionais.

Adega da Quinta

Com comida típica madeirense, é o lugar certo para provar uma espetada ou o peixe-espada-preto, ambos tradicionais da ilha. A vista vale muito a pena, e é uma boa ideia dar uma volta pela quinta antes de se sentar e pedir os pratos.

