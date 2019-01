Decepções em série

Do Diário do Grande ABC



18/01/2019 | 12:16



A passagem do tempo revela o quanto a gestão de Márcio França (PSB) à frente do Executivo paulista foi perniciosa aos interesses do Grande ABC. Revela-se agora, meio mês decorrido desde que deixou o Palácio dos Bandeirantes, que uma das últimas medidas do socialista no exercício do cargo destinou-se a colocar pedra sobre antigo pleito das sete cidades: a implantação de alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, em Ribeirão Pires. Segundo informações da agência paulista de regulação dos transportes, a mudança foi feita para beneficiar a vizinha região do Alto Tietê, onde fica o município de Mogi das Cruzes.

O projeto de implantação da alça suplementar foi anunciado em 2013 pelo governo do Estado, atendendo a reivindicação de prefeitos e deputados estaduais com domicílio eleitoral no Grande ABC. A proposta previa série de benefícios, como a redução do tempo de deslocamento de moradores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra às principais rodovias paulistas e o impulsionamento da economia dos dois municípios, graças ao ganho logístico.

Apesar de o então governador Geraldo Alckmin (PSDB), em 2016, ter autorizado a concessionária SPMar, que administra o Trecho Leste, a promover a desapropriação dos imóveis para a implantação do acesso, França, sabe-se lá movido por quais interesses, decidiu arquivar o processo. O fato de o prefeito de Ribeirão, Adler Kiko Teixeira, pertencer ao mesmo partido socialista, o que, em tese, poderia aproximar os interesses regionais dos estaduais, só torna as razões da medida ainda mais imperscrutáveis.

O recuo na proposta de implantar a alça do Rodoanel em Ribeirão Pires é o mais recente exemplo do descaso de França com a região, mas está longe de ser o único. Pelo contrário. As decepções surgem em série. Só para ficar na área dos transportes, lembre-se que o ex-governador notabilizou-se por reservar a fortuna de R$ 40 no orçamento para a implantação da Linha 18 do Metrô. A esperança é que a chegada de João Doria ao Palácio dos Bandeirantes sirva para reconstruir os laços do Estado com o Grande ABC.