Apesar de melhora, amigos de Caio Junqueira pedem doação de sangue para o ator

18/01/2019 | 11:10



Após sofrer um grave acidente de carro na última quarta-feira, dia 16, Caio Junqueira está se recuperando bem, segundo Angelo Paes Leme. O ator falou para a coluna Olá, do Jornal Agora S. Paulo:

- Sei que ele está estável. O momento mais dramático já passou, apesar de não ter sido um acidente simples. Ele está com a cabeça boa e o corpo legal.

Apesar da boa notícia, os amigos de Caio estão fazendo uma campanha nas redes sociais pedindo doação de sangue para o ator. Com uma mensagem padronizada, eles informam que as doações podem ser feitas no Hemorio em nome de Juqueira, que está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, no Rio de Janeiro:

Amigos, como muitos já sabem, o querido Caio Junqueira sofreu um grave acidente de carro e precisa de doação de sangue. Se você puder doar sangue no Hemorio, basta mencionar que está doando para Caio de Lima Torres Junqueira que está internado no hospital Miguel Couto (RJ). É urgente e importante.