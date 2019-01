China vai relançar investigação sobre dumping de material para painéis solares

18/01/2019 | 11:04



O Ministério de Comércio da China anunciou hoje que vai relançar uma investigação sobre suposta prática de dumping envolvendo polisilício importado dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para a produção de painéis solares.

Pequim também iniciará uma investigação sobre concessão de subsídios pelos EUA ao mesmo produto, segundo o ministério.

A decisão vem num momento em que tarifas chinesas destinadas a compensar dumping e subsídios estão para vencer neste sábado (19), levando produtores locais a apresentar queixas para que a cobrança seja prorrogada, explicou o ministério.

As investigações vão começar no domingo e se estenderão por um ano, período durante o qual as tarifas continuarão sendo impostas sobre o produto.

As medidas punitivas, que tiveram início em 2014, impuseram tarifas antidumping de até 57% e anti-subsídios de 2,1% sobre importações dos EUA e tarifas de até 48,7% sobre o produto sul-coreano. Fonte: Dow Jones Newswires.