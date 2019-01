Com desfalques, Mano Menezes adota mistério para estreia do Cruzeiro no Mineiro

18/01/2019 | 10:24



O ano virou e uma nova temporada vai começar, mas o técnico Mano Menezes continua da mesma maneira no Cruzeiro. Nesta sexta-feira, na véspera da estreia no Campeonato Mineiro, o treinador adotou o clima de mistério para a partida contra o Guarani, neste sábado, às 17 horas, no estádio Farião, em Divinópolis (MG), e não divulgou o time titular, que tem desfalques.

Este será o primeiro jogo do Cruzeiro após a saída do meia uruguaio Arrascaeta para o Flamengo. Lesionado, Thiago Neves está vetado pelo departamento médico e Fred sofreu uma fratura no nariz no último sábado. O centroavante treinou normalmente durante a semana e pelo menos ele foi confirmado por Mano Menezes.

"Vai jogar. Já estou falando demais, né? Já falei sobre Fred e vocês desconfiam que (goleiro) Fábio também vai jogar (risos). Mas vamos manter o padrão. Escalação só uma hora antes do jogo", destacou com bom humor o treinador na entrevista coletiva, nesta sexta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, ao ser questionado se David será o substituto de Arrascaeta no meio de campo.

Mano Menezes tem problemas também de ordem jurídica para definir a escalação. É que o lateral-direito Edilson e o zagueiro Léo têm suspensões a cumprir em função de expulsões no Campeonato Mineiro do ano passado. O clube recorreu e aguarda decisão da Federação Mineira de Futebol (FMF) para saber se poderá contar com eles na partida em Divinópolis.

"Vamos aguardar porque os trâmites são assim. Mas estamos preparados para jogar sem os dois. Trabalhamos dois treinos sem os dois, dentro dessa expectativa. Acho que o mais importante é estar preparado para as duas situações", ressaltou o treinador cruzeirense.

Caso não tenham condições, a tendência é que Orejuela jogue na lateral direita e Murilo no miolo de zaga, ao lado de Dedé. Rafinha seria o substituto de Thiago Neves no meio. Com isso, o Cruzeiro deve ir a campo com: Fábio; Edilson (Orejuela), Dedé, Léo (Murilo) e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha e Robinho; David e Fred.