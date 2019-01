6 estações de esqui para curtir no Hemisfério Norte

Redação



18/01/2019 | 10:18

Enquanto o Hemisfério Sul vive o auge do verão, as estações de esqui mais famosas do Hemisfério Norte estão cobertas de atrativos para a alta temporada de neve. Para os apaixonados por esportes de inverno, iniciantes ou não, o momento é perfeito para a prática de esqui e snowboard, bem como todos os atrativos de après-ski (atrações após o esqui, como comprinhas, jantares ou reuniões para tomar chocolate quente e vinho próximo a uma lareira).

A Interpoint Viagens e Turismo, agência de viagens, selecionou seis estações de esqui na Europa e nos Estados Unidos para incluir na sua rota de viagem.

Lech, Arlberg – Áustria

No oeste da Áustria, na região de Arlberg, a cidade de Lech é um dos melhores destinos para a prática de esqui no mundo. Com a vantagem de ser um dos picos mais nevados de toda a Europa, Lech oferece cerca de 340 quilômetros de pistas para todos os níveis de dificuldade e é o único lugar de toda a Áustria para a prática de Heli Ski – modalidade na qual pontos de neve virgem são acessados por meio de um helicóptero. Outra vantagem que o local oferece é a proximidade dos chalés com as pistas, evitando longos deslocamentos por meio de teleféricos.

Divulgação

Lech, na região de Arlberg

Courchevel, França

No Velho Continente, a estação de Courchevel, uma das mais luxuosas e badaladas do mundo, encanta os visitantes. Separada por vilarejos nomeados de acordo com a altitude, a região faz parte do complexo Les 3 Vallés, que consiste na junção das três maiores estações do destino – Courchevel, Méribel e Val Thorens – para tornar-se a maior área esquiável interligada do mundo.

Divulgação

Estação de Courchevel

Crans Montana, Suíça

Nos Alpes Suíços, em um vasto planalto, está situado o complexo de Crans Montana. Composto da junção de duas estações de esqui, as quais formam o maior resort do país, o local agrada tanto os esquiadores principiantes quanto os mais experientes.

Divulgação

Alpes Suíços

Snowmass, Aspen – USA

Em solo americano, no estado do Colorado, situa-se um dos complexos de esqui mais famosos do país. Com mais de 12 km² de pistas, declives, snowparks e halfpipes, a montanha atinge 3.813 metros de altura e conta com o mais longo ski lift vertical dos Estados Unidos. A região também oferece grande variedade de condomínios, hotéis, galerias de arte, cafés, bares e restaurantes.

Divulgação

Região de Snowmass, Aspen

Jackson Hole, Wyoming – USA

Aproveite o espírito do Velho Oeste no ski resort Jackson Hole: música country, fachadas de madeira e paisagens encantadoras tomam conta da região. Para quem sabe esquiar, o lugar oferece uma mistura de terrenos verticais e intermediários para aperfeiçoar qualquer tipo de manobra de esqui ou snowboard. A estação de ski também tem ótima infraestrutura para crianças e iniciantes. Os passeios em trenós puxados por cachorros, excursões em cross-country para os vizinhos Parque Nacional de Yosemite e National Elk Refuge, com seus grandes paredões, e a possibilidade de vista de alces e búfalos completam o cardápio de experiências.

Divulgação

Jackson Hole remete ao Velho Oeste

Mammoth, Califórnia – USA

Mammoth Mountain é uma das melhores montanhas para esqui alpino do mundo. Com 3.500 acres de áreas esquiáveis e 3.369 metros de altura, a região recebe, em média, mais de 9 metros de neve anualmente e é muito procurada por todos os estilos de esquiadores. Os grandes bumps ou os enormes bowls são uma boa opção para os mais experientes. E os iniciantes podem aproveitar quilômetros de pistas simples demarcadas para a prática de esqui.

Divulgação

Mammoth Mountain nos Estados Unidos