Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos em São Caetano

Do dgabc.com.br



18/01/2019 | 09:06



O cantor José Marciano, 67 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (18), em sua casa, em São Caetano, vítima de um infarto por volta das 2h.

Ele fazia dupla com Milionário e atualmente estava de férias, após encerramento de turnê em novembro do ano passado. Eles retornariam aos palcos na segunda-feira (21), em Franca, no interior do Estado.

Conhecido como “O Inimitável”, Marciano ficou famoso na década de 1980, ao dar voz a canções como Fio de Cabelo, Crises de Amor, Paredes Azuis, Menina Escuta Meu Conselho, entre outras, ao lado de João Mineiro, que morreu em 2012. Em 2016 se uniu a Milionário, que também havia perdido o companheiro de dupla, José Rico, em 2015.

Ele deixa a mulher Alexandra e dois filhos. O velório e sepultamento serão realizados em São Caetano, ainda sem local e horários definidos.