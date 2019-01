18/01/2019 | 08:13



Canal OFF estreia nesta sexta, 18, às 21h30, a segunda temporada de Minha Vida no Ártico, que mostra Chicco Mattos desbravando lugares inexplorados pelo homem nessa região.

Com um total de 13 episódios, vamos acompanhar o explorador em suas aventuras, mostrando a região e as diversas manifestações da natureza selvagem, como o surpreendente aparecimento do sol depois de aproximadamente quatro meses de completa escuridão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.