Cruzeiro: veja dicas para a primeira viagem de navio

Redação



18/01/2019 | 08:18

Embarcar, conhecer novos destinos e ver a imensidão do oceano é uma experiência especial para quem vai realizar sua primeira viagem de navio. Porém, é natural que algumas dúvidas surjam antes do primeiro cruzeiro.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Segundo Mário Rolim Almeida, gerente de marketing da Allianz Travel, realizar uma viagem de navio tem alguns diferenciais, como o fato de passar as noites dormindo em alto mar e alguns dias sem sair da embarcação, por conta do deslocamento entre um porto e outro.

O especialista elencou quatro dicas para o passageiro que vai realizar um cruzeiro pela primeira vez. Confira

Dicas para primeira viagem de navio

Bagagem do passageiro

As companhias, em geral, não estabelecem limite de bagagem, mas existe algumas recomendações. “O ideal é levar duas bagagens por passageiro com, no máximo, 20 kg cada e dimensões de 40 cm x 60 cm x 30 cm – também vale a pena verificar a sugestão de cada cia”, afirma Mario.

“Dentro delas, aconselha-se a levar roupas para lazer a bordo, traje adequado para os jantares especiais e calçados confortáveis para quando atracar em alguma cidade. Também é necessário observar os itens que são proibidos”, explica.

Seguro Viagem

Como em todas as viagens, é importante contar com um seguro. “Existe uma modalidade especial para quem irá curtir um cruzeiro, que é o Seguro Viagem Marítimo. Com ele, o passageiro pode aproveitar seus dias em alto mar de maneira mais tranquila, sabendo que, caso haja alguma emergência, contará com a cobertura de reembolso, nos termos da apólice”, diz Mario.

Atrações durante o cruzeiro

Sempre há diversas atrações dentro do navio durante um cruzeiro. “Cada dia a bordo rolam atrações especialmente desenvolvidas para aquela viagem. O navio também conta com os espaços de convivência, como piscina, restaurante e, em alguns casos, áreas para prática de esporte. Então, sempre vale consultar o informativo para verificar a programação de cada dia.”

Turismo nas paradas

Chegou a hora de desembarcar e conhecer um novo ponto turístico. “Antes de viajar, monte um roteiro turístico e separe dinheiro para cada parada. Verifique o horário de embarque e desembarque do cruzeiro em cada cidade para aproveitar ao máximo”, conta Mario. “Leve o básico em uma mochila pequena, como dinheiro, celular, câmera fotográfica, protetor solar, uma roupa leve e, caso o turismo seja internacional, o passaporte. E, claro, divirta-se.”