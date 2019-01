18/01/2019 | 07:38



As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,9% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda um pouco maior nas vendas, de 1%.

Na comparação anual, o setor varejista britânico ampliou as vendas em 3% em dezembro, mas a projeção do mercado era de acréscimo maior, de 3,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.