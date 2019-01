China revisa avanço do PIB em 2017 para baixo, de 6,9% a 6,8%

18/01/2019 | 05:05



O Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) da China revisou para baixo o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2017, de 6,9% para 6,8%.

A revisão garante uma base de comparação mais favorável para o resultado do PIB chinês em 2018, que o NBS irá divulgar na segunda-feira (21).

Nos primeiros três trimestres de 2018, a economia da China de expandiu a um ritmo de 6,7% na comparação anual. Analistas consultados pelo Wall Street Journal estimam que o crescimento do PIB do gigante asiático desacelerou para 6,4% no quarto trimestre, uma vez que vários fatores econômicos importantes, incluindo gastos das famílias, exportações e produção industrial, sofreram forte desaceleração nos últimos meses.

O governo chinês estabeleceu a meta de avanço do PIB de 2018 em cerca de 6,5%, objetivo que deverá ser alcançado, segundo analistas, ainda que o resultado deva ficar abaixo do de 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.