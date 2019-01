TRE-SP aponta gastos irregulares na campanha de Alex Manente

Junior Carvalho

Do diário do Grande ABC



18/01/2019 | 07:49



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) apontou irregularidades nos gastos de campanha do deputado federal reeleito Alex Manente (PPS), no pleito do ano passado. Apesar de aprovar as contas, pelo voto da maioria dos juízes, a Corte citou “ausência de comprovação satisfatória de despesas eleitorais” pagas com recursos públicos.

Três despesas, que totalizam R$ 36.132,51, foram elencadas como irregulares. Uma delas (de R$ 5.000) tem como fornecedor a empresa Auto Posto Canhema. Outras duas (uma de R$ 2.568,53 e de R$ 28.563) o fornecedor indicado foi o Facebook.

Parte desses recursos é oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ao todo, o projeto eleitoral de Alex despendeu R$ 1,26 milhão. Em outubro, o deputado conquistou seu segundo mandato na Câmara Federal, com 127.366 votos.

Tanto a secretaria de controle interno do TRE-SP, quanto Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pela desaprovação das contas de Alex. Seguiram esse entendimento dois dos seis juízes que integraram o julgamento das despesas.

“As irregularidades são graves, tanto porque houve recebimento e/ou utilização de recursos de origem não identificada, quanto porque não se comprovou a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, cita o relatório da Procuradoria. Relator do caso, o juiz Manuel Marcelino citou, em seu voto, que “não se verificaram indícios de má-fé do prestador das contas”.



OUTRO LADO

Por meio de nota, Alex reconheceu equívocos nos gastos em sua campanha à reeleição e destacou que devolveu o montante reclamado aos cofres públicos. “As contas da campanha foram devidamente aprovadas pelo TRE-SP, que, inclusive, entregou o diploma que oficializou a reeleição do deputado federal, pela segunda vez o mais votado de São Bernardo e do Grande ABC. Portanto, a Justiça Eleitoral lhe confere aptidão, sob a soberania da vontade popular demonstrada pelo voto democrático, a tomar posse no Congresso Nacional, dia 1º de fevereiro”, disse o parlamentar.

Sobre os gastos com o Facebook, o deputado justificou que “foi a primeira eleição em que se admitiu o impulsionamento patrocinado de posts nas redes sociais”. “Com isso, a própria plataforma teve dificuldades na prestação e na cobrança dos serviços, o que gerou dúvida e atrapalhou muitas campanhas”.

Já no que se refere ao gasto em posto de gasolina, Alex explicou que “o estabelecimento emitiu a nota fiscal de maneira equivocada, já que não foram utilizados produtos daquele comércio no período informado e que o próprio posto admitiu o erro e esclareceu o ocorrido”.