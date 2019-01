Fusca é paixão dos brasileiros

Nilton Valentim



18/01/2019 | 08:47



O carro mais popular do Brasil, o Fusca, merece ser reverenciado. Há 60 anos o modelo começava a ser produzido na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo. Da linha de produção saíram 3,3 milhões de unidades. O modelo

teve a fabricação encerrada em 1986, mas voltou em 1993, a pedido do então presidente da República Itamar Franco, se despedindo definitivamente em 1996.

O Fusca, que nasceu na Alemanha como ‘carro do povo’, ganhou o coração dos brasileiros. Hoje, quase 23 anos após o encerramento da produção,

ainda existem 887.234 exemplares rodando pelo Estado de São Paulo. Nas sete cidades da região são 55.661 Fuscas em plena atividade, segundo os números do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

Boa parte deles estará neste domingo no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping, que pela sexta vez consecutiva será sede do encontro que festeja o Dia Nacional do Fusca. A data foi criada pelo Fusca Clube do Brasil. A expectativa é que 1.500 carros participem do evento.