Brasileiros ficam em terceiro no Rali Dakar

Nilton Valentim



17/01/2019 | 22:46



Os brasileiros Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin terminaram o Rali Dakar em terceiro lugar na categoria UTV. Os campeões foram os chilenos Francisco Contardo e Álvaro Quintanilla. Nos carros, o título ficou com o catariano Nasser Al-Attiyah, que conquistou o terceiro título. Toby Price, da Austrália, venceu nas motos.

O título do Dakar entre os caminhões ficou com o russo Eduard Nikolaev.

Varela e Gugelmin, que defendiam o título entre os UTVs, venceram a última etapa, realizada ontem entre Pisco e a capital Lima, no Peru,

“Estamos felizes por completar o Rali Dakar entre os primeiros, mas agora vamos começar a nos preparar para 2020. Queremos buscar esse título novamente”, avisou o paulista Varela.

Para o catarinense Gustavo Gugelmin, o rali teve alto nível técnico. ‘Foi uma prova extremamente desgastante, com muitas dunas, pedras e poeira, e nós superamos todos esses desafios”, declarou.

Filho caçula de Reinaldo, o piloto Bruno Varela, que estreou ao lado do navegador Maykel Justo, também foi destaque na prova. Apesar de não ter concluído a disputa, deixou imagens marcantes de solidariedade ao socorrer outros competidores, incluindo o próprio pai, na antepenúltima etapa.

A jornada final do rali mais difícil do mundo teve um percurso de 359 quilômetros, sendo 112 quilômetros de trechos cronometrados. No total, foram superados mais de 5.000 quilômetros de desafios, com mais de 3.000 quilômetros de trechos cronometrados, em dez etapas.

O Rali Dakar teve representação de 61 nacionalidades. Realizado pela primeira vez exclusivamente em território peruano, o desafio foi marcado pelas grandes dunas, que colocaram veículos e pilotos à prova.