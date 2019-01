Carros novos do presidente

Nilton Valentim



18/01/2019 | 09:44





O presidente Jair Bolsonaro (PSL), o vice Hamilton Mourão (PRTB) e sua comitiva terão carro novo para seus deslocamentos. A Presidência da República definiu a compra de 30 veículos de luxo para integrar a frota oficial. Todos são modelos Ford Fusion Titanium AWD 2.0 Ecoboost. A compra custou R$ 5,8 milhões.

Do total de carros adquiridos, 12 são blindados e têm capacidade para resistir a tiros de submetralhadoras de calibre até 9 milímetros. Os 0utros 18 são iguais, entretanto, sem a proteção balística.

Os Fusion terão ainda proteção frontal, luzes intermitentes e rotativas, pneus à prova de bala, suportes para arma e munição e alarme sonoro.

Além de Bolsonaro e Mourão, os carros novos vão ser usados por seus familiares e pelos integrantes da segurança pessoal do presidente e do vice.

A Ford oferece o Fusion nas versões 2.5 Flex, 2.0 EcoBoost (com tração dianteira ou integral) e Hybrid. O carro se destaca pelo interior espaçoso e sofisticado, incluindo a opção de acabamento na cor clara ‘Soft Ceramic’. O veículo traz o que a marca tem de mais avançado em tecnologia, conectividade e segurança.

Seu sistema multimídia é o Sync 3, com tela de 8 polegadas e conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Entre as tecnologias semiautônomas, oferece piloto automático adaptativo com stop and go, alerta de colisão com assistência de frenagem autônoma e estacionamento automático de segunda geração.

No quesito de segurança o Fusion é cinco estrelas, com oito airbags e o exclusivo cinto de segurança traseiro inflável de série. Tem também sistemas de monitoramento de ponto cego, de permanência em faixa e detecção de cansaço, além de controle eletrônico de estabilidade e tração.