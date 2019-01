Construtor de sonhos

Nilton Valentim



Em um galpão próximo da Via Anchieta, na periferia de São Paulo, são construídos sonhos. No local, André Felipe Calegari e sua equipe dão forma a supermáquinas. Lá, vários materiais são moldados e viram quatro modelos distintos de carros. Os carros são inspirados em ícones da indústria automobilística mundial, mas com personalidade própria. “Minha meta era criar carros esportivos que fossem bons e bonitos”, conta o empresário.

Ex-músico e dono de estúdio, Calegari enveredou por vários segmentos até chegar à produção de veículos. Montou cockpits para games e máquinas para modelagem de peças. Fez robôs para exposições em fibra e até produtos licenciados para a indústria do entretenimento, como Disney e Marvel. Mas se encontrou no mundo das quatro rodas. “Sou um escultor digital. Eu mesmo crio a matriz e desenvolvo. Não há limites para a criatividade”, conta.

Seu primeiro projeto foi um carro inspirado na Ferrari. Hoje, trabalha no desenvolvimento de quatro superesportivos com linhas distintas, mas com potência de sobra e cuja semelhança é o nome, Calegari (ou CLG) 1, 2, 3 e 4.

O Calegari 1, que ontem estava sendo aprontado para testes de rua marcados para hoje, é um muscle car, inspirado em modelos norte-americanos, com teto retrátil e motor Mercedes-Benz.

O Calegari 2 foi baseado em supercarros italianos, como Ferrari ou Lamborghini e usa motor Audi V6 Turbo. No modelo Calegari 3 é possível identificar linhas clássicas de marcas como Bugatti, McLaren ou Porsche. “Será um carro esportivo de luxo, até por isso terá o teto um pouco mais alto e interior mais bem elaborado”, conta o criador, enquanto mostra o molde que está sendo confeccionado na oficina.

A cereja do bolo é o Calegari 4. O carro tem chassis em alumínio e carroceria em fibra de carbono. É empurrado por um propulsor Viper, que entrega 650 cavalos, mas que pode chegar a até 1.014 cavalos de acordo com a preparação.

Os primeiros exemplares dos quatro carros deverão estar finalizados no primeiro semestre deste ano. A produção, sob encomenda, dura em torno de dez meses. Dos modelos 1 ao 3 custam entre R$ 220 mil e R$ 270 mil. O 4, parte de R$ 750 mil.