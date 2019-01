Craisa diz que auditoria refutou irregularidade na operação da DB

Da Redação



18/01/2019 | 07:31



A Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) informou ao Diário que analisou o contrato com a DB Estacionamentos e denúncias de irregularidades no contrato e que não foi constatada nenhuma falha no sistema interno.

A autarquia, administrada por Reinaldo Messias, indicado do deputado federal Alex Manente (PPS), firmou contrato com a DB, ainda em 2013 – quando a Prefeitura era gerida por Carlos Grana (PT) –, em acordo que vale por dez anos. Em 2017, o Diário mostrou que a DB fraudava o sistema para pagar menos à Craisa.

“A Craisa informa que foi realizada auditoria referente aos serviços prestados pela empresa DB Estacionamentos. À época em que houve questionamento sobre o desempenho do trabalho realizado (em 2017), o processo foi encaminhado para o departamento técnico da Prefeitura, para que fosse realizada uma auditoria no sistema”, relatou a autarquia. “Após visitar o local e feita a verificação e constatação, a equipe técnica da Prefeitura julgou que o sistema utilizado para aferir a arrecadação atende de forma bastante eficiente o seu propósito, que é apresentar os dados de funcionamento e gestão de acesso e arrecadação do estacionamento da sede da Craisa”, complementou.

A DB foi citada, nesta semana, em lista de suposto Mensalinho pago a vereadores, secretários e jornalistas durante o governo Grana – a apuração está nas mãos do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) ABC. O nome da empresa aparece em planilha atribuída ao ex-secretário de Governo Arlindo José de Lima juntamente com as palavras Carlinhos Estac., em referência ao dono da firma, Carlos Catalane. Grana e Arlindo negaram irregularidades.