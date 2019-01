Entidade entra com 2º pedido de cassação do mandato de Elian

Fabio Martins



18/01/2019 | 06:29



O Fórum da Cidadania do Grande ABC protocolou na Câmara de Santo André o segundo pedido de cassação do mandato da vereadora Elian Santana (SD), afastada do cargo desde novembro sob acusação de envolvimento em organização criminosa que fraudava o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A solicitação da entidade requer, assim como ação do Psol na semana passada, a abertura de processo por comissão de ética para analisar impeachment da parlamentar por quebra de decoro e crime de responsabilidade.

O documento, apresentado no Legislativo e datado de ontem, menciona todo o enredo pelo qual Elian foi alvo da Operação Barbour, da PF (Polícia Federal), quando chegou a ser presa por ligação com a quadrilha que agia para conceder aposentadorias ilegais – ela conseguiu habeas corpus em dezembro e responde o processo em liberdade.

Foi indiciada pela PF por peculato, organização criminosa e estelionato previdenciário. O pedido da entidade cita que, haja vista a prática de corrução, utilizando-se, inclusive a estrutura do gabinete da Câmara, “seja decretada a perda de seu posto, bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo prazo de oito anos”.

“Merece destaque que os ilícitos de corrupção deflagrados no gabinete da parlamentar, em razão do uso e do prestígio do cargo público, deixam ainda mais patente a conduta delituosa da denunciada. Caberia à vereadora Elian, como representante dos cidadãos nesta Casa, agir para que essa ilegalidade não fosse praticada, o que não fez. Ao contrário. Valendo da sua condição do cargo que ocupa, aparelhou o sistema e montou o maior esquema criminoso nas dependências da maior repartição pública local e federal”, diz trecho do requerimento do Fórum.