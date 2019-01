Neycar pisa em ovos no impeachment

Raphael Rocha



18/01/2019 | 06:25



Cautela. Essa é a palavra de ordem na mesa diretora da Câmara de Mauá ao tratar o processo de impeachment do prefeito afastado da cidade, Atila Jacomussi (PSB). Durante a sessão de quarta-feira, na qual os vereadores aprovaram duas solicitações para abrir ação de cassação do socialista, o burburinho era grande entre advogados que acompanhavam os trabalhos. Isso porque requerer anulação judicial da sessão, fazendo voltar à estaca zero o processo, é uma das alternativas à disposição da defesa de Atila. Presidente da Casa, Vanderlei Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), orientou o setor jurídico a cumprir todas as etapas – inclusive, suspendeu a sessão quando dúvidas surgiam. Em uma das vezes, foi cogitada a suspeição de Admir Jacomussi (PRP), pai do prefeito preso. Advogados consultados por Neycar sugeriram que essa medida não fosse adotada, sob risco de questionamento jurídico. Os próximos passos das suas comissões instauradas também serão acompanhados de perto.

Roleta de bingo

Outra situação inusitada foi vista durante a sessão na Câmara de Mauá de quarta-feira. Com objetivo de evitar qualquer embaraço, a mesa diretora foi atrás de uma roleta de bingo para realizar o sorteio dos vereadores que iriam compor as duas comissões processantes aprovadas. A ideia original era fazer a escolha em papéis, com sacola simples, mas a roleta de bingo mostraria a lisura da definição. Então, cada vereador ficou com um número e as bolinhas foram sorteadas. Tudo acompanhado de perto por Admir Jacomussi (PRP), pai do prefeito afastado Atila Jacomussi (PSB).

#10YearChallenge

Políticos da região entraram na nova brincadeira da internet, que compara o visual atual com o de dez anos atrás. Postaram fotos os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), além dos deputados eleitos Carla Morando (PSDB) e Thiago Auricchio (PR).

Estado de saúde

Coordenador regional do PSDB, Márcio Canuto passou mal e foi internado no Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, após sentir fortes dores de cabeça. Há suspeita, ainda não confirmada, de leve AVC. Ele foi medicado e está sob observação.