Ônibus de linhas intermunicipais terão reajuste de 6,45% na tarifa

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 21:24



A partir de domingo, linhas intermunicipais que circulam pela região e pela Grande São Paulo geridas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) sofrerão reajuste de 6,45% no valor da tarifa. A medida foi anunciada agora a pouco pela STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) do Estado.

No Grande ABC, onde o sistema é operado por 16 empresas permissionárias, a medida afetará 112 linhas que circulam pelos sete municípios, além do sistema de trólebus do Corredor ABD (São Mateus–Jabaquara), sob responsabilidadeda concessionária Metra.

Os novos valores, que variam de acordo com a extensão da linha, poderão ser consultados a partir de amanhã no site www.emtu.sp.gov.br. Atualmente, o preço da passagem na região varia entre R$ 3,40 a R$ 10,10 dependendo do itinerário.

Na composição dos índices de reajuste das tarifas estão o aumento dos combustíveis e a elevação do custo de mão de obra.

O desconto da integração entre as linhas metropolitanas e o sistema metroferroviário, no período de três horas, por meio BOM nos Trilhos (Cartão Metropolitano do Transporte) permanecerá em R$ 1,50.