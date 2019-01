17/01/2019 | 20:59



Entra no ar nesta sexta, 18, na Globo, depois do BBB, a série Meu Nome É Liberdade. Baseada na obra de Lawrence Hill e feita em seis episódios, mostra a história da africana Aminata Diallo (Aunjanue Ellis) que, aos 11 anos, é levada para a Carolina do Sul como escrava.

Os atores Sheron Menezzes, Érico Brás e Ailton Graça dublam os personagens principais.