Corinthians divulga lista de inscritos no Paulistão sem Boselli e Manoel

17/01/2019 | 20:36



O Corinthians divulgou na noite desta quinta-feira a lista inicial de atletas inscritos no Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille relacionou 19 jogadores e pode acrescentar ainda mais sete nomes.

Por enquanto, ficaram de fora os recém-contratados Mauro Boselli e Manoel, que ainda não estão regularizados, além de Romero, que negocia a renovação de contrato. Dos jogadores que vêm treinando com o restante do elenco, não foram inscritos o goleiro Caíque França, o volante Douglas, o atacante Marquinhos e o centroavante Roger.

Carille optou também por não colocar os atletas que estão no departamento médico: casos dos volantes Gabriel e Renê Júnior e dos atacantes Sergio Diaz e Clayson. O Corinthians tem até o dia primeiro de março para enviar a lista final de jogadores. Vale lembrar que, caso avance às quartas de final, a clube tem direito a fazer quatro alterações.

A expectativa do treinador é que ele possa contar com mais alguns reforços para o decorrer da temporada. Podem chegar o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que está encostado no Sevilla, e o atacante Vagner Love, que tenta a rescisão com o Besiktas por estar sem receber salários há sete meses.

O Corinthians vai estrear no Campeonato Paulista no domingo, contra o São Caetano, em Itaquera.

Confira a lista de inscritos do Corinthians no Paulistão:

Goleiros: Cássio e Walter;

Laterais: Fagner, Michel e Danilo Avelar;

Zagueiros: Henrique, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes: Ralf, Thiaguinho e Richard;

Meias: Ramiro, Jadson, Araos, Sornoza e Mateus Vital;

Atacantes: André Luis, Gustavo e Gustavo Silva.

Lista B: Filipe (goleiro), Carlos Augusto (lateral-esquerdo), Léo Santos (zagueiro), Pedrinho (meia-atacante).