Admir tenta derrubar um dos impedimentos de Atila

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 18:49



Vereador de Mauá, Admir Jacomussi (PRP), pai do prefeito preso Atila Jacomussi (PSB), protocolou na tarde desta quinta-feira documento na Câmara em que tenta derrubar um dos pedidos de impeachment contra o filho. O requerimento questiona a legalidade da denúncia, protocolada por Davidson Rodrigues de Souza, que se autointitula presidente do PSL municipal.

No despacho, o parlamentar sustenta que Davidson não é presidente de fato do diretório municipal do partido, o que comprometeria a denúncia, já que provocaria uma espécie de falsidade documental. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o diretório do partido na cidade encontra-se suspenso por falta de prestação de contas. Para completar, essa mesma executiva inativa sequer é presidida por Davidson (conta o nome de Jonathan Feitosa Sampaio).

Ao Diário, o presidente do Legislativo mauaense, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), afirmou que o pedido de Admir ainda será analisado pelo setor jurídico da Casa. "É um fato novo (o impeachment), uma coisa que a gente não havia passado ainda, por isso ainda submetendo à análise dos advogados", disse o dirigente. Também nesta quinta, pela manhã, o vereador Ivan Stella (Avante), sorteado para integrar uma das comissões do impeachment, renunciou ao direito de participar do grupo por motivos de saúde - ele sofreu AVC no ano passado. Ainda não há definição sobre como deverá ocorrer a substituição.

Dois pedidos de impeachment de Atila foram aprovados pelos vereadores ontem. Um deles, protocolado pelo PT, acusa o prefeito de quebra de decoro pelos fatos narrados no inquérito da PF (Polícia Federal), que acusa Atila de receber propina de empresas fornecedoras do Paço mauaense. Já o segundo, ingressado por Davidson, fala em vacância do cargo de prefeito. A denúncia sustenta que Atila teria abandonado o cargo ao ficar mais de duas semanas afastado do cargo sem autorização legislativa. O prefeito está preso desde 13 de dezembro, quando foi detido pela segunda vez, no âmbito da Operação Trato Feito.