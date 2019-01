Do dgabc.com.br



17/01/2019 | 18:22



A previsão do tempo para está sexta-feira segue a tendência dos últimos dias em todas as cidades do Grande ABC, de acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima prevista é de 32º e a mínima de 22º, com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de raios e trovões.