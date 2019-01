Mayra Cardi revela que sai para encontro com Arthur Aguiar toda semana: - É necessário

17/01/2019 | 17:11



Mayra Cardi abriu sua vida com o marido Arthur Aguiar, e falou um pouco sobre um hábito que o casal tem: os dois saem sozinhos toda semana, sem a filha, Sophia, para que tenham um momento a dois. Em seu Instagram Stories, a empresária deu alguns detalhes sobre o assunto em um momento, durante o date, em que Arthur não estava presente - não é permitido nem mesmo usar o celular nesse momento!

- Quinta-feira é o dia do meu encontro com o Arthur. A gente tem um dia da semana em que a gente toma café da manhã juntos pra que a gente possa se obrigar a ter os nossos momentos, principalmente depois que tem filho. A galera sabe como que é, as que já são mães. Você vai deixando pra depois, depois, depois e nunca rola. Então, toda quinta-feira a gente tem esse encontro. Mas depois conto mais pra vocês, ele levantou rapinho no encontro que é proibido pegar no celular também.

Mais tarde, atendendo a pedidos, a coach explicou um pouco mais sobre o motivo de ter um dia fixo para sair só com o marido.

- Desde que a Sophia nasceu, obviamente a vida vira uma loucura depois que a criança nasce, toda energia fica voltada pra criança, mama toda hora, a noite inteira, e precisa ser assim. Só que a gente acaba esquecendo do outro lado do casamento, que precisa ter. Mas independente de ter filho ou não, se eu não tivesse a Sophia, o casamento, de modo geral quando a gente já está nele, a gente fica acomodado e esquece de nutrir. E não pode esquecer. Então eu resolvi ter um dia da minha semana, que no momento é quinta-feira, já tem 30 dias que a gente está nisso. Às vezes café da manhã, às vezes à noite, depende do encontro que você quer, mas não pode falhar. Eu resolvi fazer isso, um dia da semana estar só com o Arthur, sem celular, pra falar das nossas coisas, nossos sonhos, do meu dia, do dia dele, de tudo de modo geral. Experimenta fazer isso, é muito legal, sai da rotina e é necessário pra que ele [o relacionamento] sobreviva.

Ela ainda falou um pouco sobre como manter o relacionamento vivo.

- A maioria das pessoas casam e pronto, deixam o casamento pra lá. E vai acabando o amor, o encanto, e vai virando obrigações. A parte mais gostosa do casamento é o amor, é a conquista, o dia a dia é muito massacrante. No começo a gente se dedica, coloca a melhor roupa, melhor lingerie, melhor perfume, mutuamente. E de repente a gente começa a usar calcinha bege, roupa furada, não usa mais roupa bonita, o perfume só passa quando vai sair pra rua, sendo que na verdade a gente se produziu muito, deu o melhor de si pra conquistar. E aí a gente achou aquela pessoa amada na rua, conquistou e depois disso faz o que? Nada. As vezes a gente precisa olhar o que está fazendo pra nutrir esse casamento, tanto do lado da mulher quanto do homem. O casamento precisa ser nutrido. Seja o que você era nos seis primeiros meses, porque foi por essa pessoa que seu amor se apaixonou.

Falou tudo, né?