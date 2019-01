Professores da Fundação Santo André anunciam continuidade de greve

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 16:47



Os professores da FSA (Fundação Santo André) decidiram, em assembleia, manter greve – iniciada em 13 de dezembro – até que a reitoria atenda as demandas solicitadas pelos docentes. Dentre elas estão o pagamento de salários atrasados e a reintegração de 35 profissionais, demitidos por e-mail no dia 21 de dezembro. Com objetivo de fazer com que a administração da Instituição de Ensino Superior dê, ao menos, posição aos profissionais haverá na segunda-feira (21), manifestação na unidade, às 16h.

De acordo com o Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do ABC), as atividades acadêmicas ficam paralisadas porque a reitoria não retornou propostas aos docentes, tampouco deu prazo para o pagamento dos honorários atrasados e do 13º salário integral.

O professores farão ainda documento denominado ''Farsa da Sindicância'', com intuito de questionar o processo responsável por levantar ilegalidades nos contratos de trabalho que, segundo a FSA, foi o motivo do desligamento dos docentes. A papelada, junto de outro questionamento sobre as irregularidades da instituição, deve ser apresentada à Justiça ainda este mês.

Os profissionais questionam, principalmente, o fato de o atual reitor Francisco José Santor Milreu, que chegou a admitir ao Diário, em março, que não havia prestado concurso público para sua atuação, não estar na lista dos desligamentos. A FSA afirma que o professor entregou papelada comprobatória de sua legalidade para atuar, no entanto, permanece negando apresentação dos documentos à imprensa.

“Estamos agendando ainda duas reuniões importantes: uma com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e outra com todos os vereados da cidade. Também vamos nos inscrever para participar da Tribuna Livre, na Câmara Municipal, logo no início de fevereiro. Queremos forçar de todos os lados para que a situação dos professores da FSA seja olhada e resolvida”, reforçou o diretor do sindicato e professor de Relações Internacionais da FSA, Marcelo Buzetto.



O sindicato busca agendar audiência pública para discutir a situação da instituição, tanto na Câmara de Santo André como na Capital. O intuito é ganhar apoiadores para destituição da atual reitoria, chefiada por Milreu. Ainda de acordo com o Sinpro-ABC, há 75 professores sindicados pelo processo que investigou as contratações, dentre eles, o reitor. Os docentes devem ainda, nos próximos dias, entrar com pedido de apresentação pública da documentação de todos os professores avaliados no processo.